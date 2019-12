Piraterij-verdachte uitgeleverd aan Nederland

Een Nigeriaan die ervan verdacht wordt vorig jaar een Nederlands schip te hebben gekaapt, is uitgeleverd aan Nederland. De man zal na zijn aankomst op Schiphol worden vastgezet. Dat heeft een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie laten weten. De man is vorig jaar in Zuid-Afrika aangehouden.

De man zou de bemanning van een Nederlands schip - waar overigens geen Nederlandse bemanning op zat - hebben ontvoerd. De zeelui werden enkele weken vastgehouden en daarna vrijgelaten. Of er nog meer kapers worden vervolgd, kon de woordvoerder van het OM nog niet zeggen.

De ontvoering en gijzeling vonden plaats in april vorig jaar, toen het vrachtschip van de Groningse rederij Forestwave onderweg was van Ghana naar Port Harcourt in Nigeria.