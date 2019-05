Piraten kapen schip Boskalis bij West-Afrika

Piraten hebben zondag het zware ladingsschip Blue Marlin van baggerbedrijf Boskalis gekaapt. De kaping op bijna 150 kilometer afstand voor de kust van West-Afrika is door de marine van Spanje en Equatoriaal Guinee beëindigd.

De Blue Marlin was zondag na het lossen van lading in de wateren van Equatoriaal Guinee onderweg naar Malta. Meerdere gewapende piraten enterden het vrachtschip in de loop van de middag vanaf een zodiac, een klein motorbootje.

Alle twintig bemanningsleden wisten zich in veiligheid te stellen in de citadel, aldus Boskalis in een verklaring. Een citadel is een zwaar beveiligde ruimte in het schip die is uitgerust met diverse communicatiemiddelen en met noodrantsoen.

Door professioneel handelen van de bemanning en door gezamenlijk optreden van de marine van zowel Equatoriaal Guinee als Spanje is de kaping beëindigd en de bemanning met succes bevrijd.

Levensgevaarlijk

Topman Peter Berdowski van Boskalis spreekt zijn „complimenten” uit voor de bemanning voor hun „uiterst professionele en adequate optreden in deze levensgevaarlijke situatie.” Verder spreekt hij zijn dank uit aan de marine van Equatoriaal Guinee voor „hun snelle en daadkrachtige handelen”. Daarbij noemt hij ook de Spaanse marine voor hun assistentie. „Door hun optreden kon deze kaping snel worden beëindigd en zijn onze collega’s in veiligheid gebracht.”

Na het alarmeren van de lokale autoriteiten van Equatoriaal Guinee en de NAVO-missie in de Golf van Guinea zijn direct twee helikopters vanuit Equatoriaal Guinee gemobiliseerd, gevolgd door een schip van de marine van Equatoriaal Guinee en de Spaanse marine.

Bij daglicht is de Blue Marlin maandagochtend door de marine van Equatoriaal Guinee en Spanje geënterd en volledig doorzocht. Daarbij zijn geen piraten aangetroffen. De bemanning is bevrijd uit de citadel. De bemanningsleden verkeren in goede gezondheid.

Onbestuurbaar

De piraten hebben tijdens hun verblijf aan boord van de Blue Marlin veelvuldig geschoten en veel materiële schade op de brug aangericht, waardoor het schip onbestuurbaar is. Het schip bevindt zich nu op circa 75 kilometer afstand van Equatoriaal Guinee in internationale wateren.

Na de bevrijding van de Blue Marlin is het Spaanse marineschip maandagmiddag vertrokken, ’s avonds de marine van Equatoriaal Guinee. Het laatste schip heeft vijf gewapende beveiligers aan boord achtergelaten ter bescherming van de Blue Marlin. Boskalis heeft inmiddels een zeesleepboot gemobiliseerd om de Blue Marlin naar een veilige locatie te brengen.

