Pinstoring gaande van onbekende omvang

Er is in Nederland sprake van een pinstoring, maar het is niet bekend hoe groot die is. Dat zei een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland dinsdag. „Aan de patronen van het transactieverkeer zien we dat er een pinstoring is, maar we onderzoeken nog hoe, wat en waar”, aldus de zegsman.

Op social media melden sommige mensen problemen te hebben met betalen.

Omroep Zeeland zegt dat het in die provincie problemen oplevert, met name bij onbemande tankstations. Nieuwssite 1Limburg meldt ook telefoontjes te krijgen van mensen die niet kunnen pinnen bij tankstations.