„Pinksterweekend zonnig en aangenaam warm”

Zonnig en aangenaam warm weer met een middagtemperatuur tussen 20 en 25 graden. Dat staat ons dit pinksterweekend te wachten, meldt Weeronline donderdag. In Noord-Brabant en Limburg wordt het vermoedelijk het warmst.

Het weerbureau waarschuwt dat de zonkracht vooral de eerste uren van de middag hevig zal zijn. „Het gebruik van zonnebrandmiddelen is wel aan te raden.”

„Het belooft prachtig weer te worden en ook na Pinksteren blijft het nog enkele dagen warm met 21 tot 24 graden”, aldus een woordvoerder. Sinds het officiële begin van de weermetingen in 1901 kwam de temperatuur in De Bilt in iets minder dan de helft van de pinksterweekeinden (44 procent) boven 20 graden uit.