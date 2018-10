‘Pinda- en eipoli’ voor baby’s

Het voorzichtig geven van pinda en ei aan baby’s van vier tot acht maanden kan mogelijk helpen om een latere allergie voor deze voedingsmiddelen te voorkomen. Dat zegt het Martini Allergie Centrum voor Kinderen (MACK) in Groningen, dat donderdag begint met een speciale pinda- en eipoli voor zuigelingen.

Die poli is voor baby’s met een verhoogd risico op zo’n allergie voor pinda en ei, bijvoorbeeld als er ernstig eczeem of voedselallergie in het gezin voorkomt.

Op de ‘pinda- en eipoli’ werken kinderartsen, kinderdiëtisten en kinderverpleegkundigen samen. Ze kijken hoe en waar het eten van pinda en ei veilig geprobeerd kan worden, thuis of in het ziekenhuis.

Door pinda en ei via bijvoorbeeld een fruithapje of ander gepureerd voedsel zo vroeg bij de kleintjes te introduceren, kan volgens het ziekenhuis bij misschien wel 80 procent een latere allergie worden voorkomen.

De nieuwe poli werkt samen met het allergiecentrum van het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft, dat sinds de zomer op dezelfde manier actief is.