Pilotenbond: geweldige overwinning op Ryanair

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) noemt de uitspraak van de rechter in Eindhoven in een kort geding tegen Ryanair een „geweldige overwinning”. De rechtbank boog zich over de voorgenomen sluiting van de basis in Eindhoven en oordeelde dat de Nederlandse piloten die de aanklacht hadden ingediend niet zomaar mogen worden verplaatst naar andere landen.

Volgens de VNV zou de verplaatsing enorme gevolgen hebben voor de gezinssituatie van de betrokkenen. De rechter oordeelde dat het plan in strijd met het Nederlands arbeidsrecht zou zijn. „Het is zo’n opsteker voor ons dat families niet uit elkaar getrokken worden en dat er geen piloten naar uithoeken van Europa of naar Afrika worden gestuurd”, zei een VNV-woordvoerder in een reactie.

De piloten mogen van de rechter niet worden overgeplaatst en moeten worden doorbetaald. Ook moet de luchtvaartmaatschappij zorgen dat ze genoeg vlieguren kunnen maken, ook als de maatschappij zijn vliegtuigen elders stationeert. Of de uitspraak geldt voor alle Nederlandse piloten van Ryanair is nog niet duidelijk, laat de VNV-zegsman weten. „We gaan kijken of het algemeen verbindend wordt verklaard.”

FNV Luchtvaart, dat personeel van Ryanair vertegenwoordigt dat niet bij deze zaak betrokken was, wijst erop dat Ryanair zich nu moet houden aan het Nederlandse recht. „Mocht de basis onverhoopt toch sluiten dan hebben zij recht op ofwel een ontslagvergoeding of een financiële vergoeding voor de overplaatsing volgens Nederlands arbeidsrecht.”