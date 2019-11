‘Piloten gehoord bij onderzoek kapingsalarm’

Bij het onderzoek naar het afgeven van een vals kapingsalarm in een toestel van Air Europa op Schiphol ligt het voor de hand dat de piloten van het vliegtuig worden gehoord. Dat heeft een woordvoerder van de marechaussee gezegd.

Eerder zei een woordvoerder van Air Europa tegen de NOS dat het kapingsprotocol in het vliegtuig van de maatschappij werd geactiveerd toen hij bezig was met instructies aan een piloot in opleiding. De woordvoerder zei dat de kwestie wat Air Europa betreft is afgedaan.

„Dat kunnen ze bij de luchtvaartmaatschappij wel zeggen, maar wij willen weten wat er precies is gebeurd. Daarom is het waarschijnlijk dat bij het onderzoek de piloten worden gehoord”, aldus de woordvoerder van de marechaussee.

Na het activeren van het kapingsalarm woensdagavond rukten de hulpdiensten massaal uit. Er werd opgeschaald naar GRIP 3. Die wordt afgekondigd bij een ernstige situatie die grote gevolgen kan hebben voor de bevolking. Het vliegtuig moest op Schiphol blijven staan, maar kon later alsnog naar Madrid vertrekken, nadat duidelijk was geworden dat het vals alarm was.