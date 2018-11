„Piloot wilde Albanezen gevaarlijk smokkelen”

Op een gevaarlijke manier heeft een 64-jarige Britse piloot vijftien Albanezen in een klein vliegtuigje willen smokkelen naar Engeland. Dat zei de officier van justitie vrijdag in de rechtszaak tegen de man in Zwolle, waar hij 2,5 jaar cel tegen zich hoorde eisen.

De piloot was er zelf ook niet gerust op dat zoveel mensen in het kleine toestel zouden passen. De stoelen moesten eruit en het vliegtuig was niet volgetankt.

De marechaussee ontdekte de smokkelplannen in juli vorig jaar en onderschepte twee busjes met de Albanezen, onder wie drie jonge kinderen, op de snelweg in België. Het vliegtuigje werd tegengehouden op vliegveld Teuge (Gelderland).

Volgens de officier was het „een bijzonder gevaarlijke onderneming geworden als deze mensen daadwerkelijk allemaal waren ingestapt”. De zaken tegen een andere piloot en een verdachte organisator van de mensensmokkel komen later voor.

De uitspraak is op 14 december.