Een 46-jarige piloot van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij heeft zondagochtend op Schiphol een proces-verbaal gekregen, omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. Grondpersoneel had gezien dat de man mogelijk onder invloed was en trok erover aan de bel, meldt de politie.

Een ademanalyse gaf een uitslag van 0,26 promille, terwijl maximaal 0,2 promille voor vliegpersoneel is toegestaan. Vliegtuigpersoneel mag in de tien uur voorafgaand aan de vlucht geen alcohol nuttigen.