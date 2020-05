Pijlen volgen naar het klaslokaal

„Echt heel leuk om je klasgenoten weer te zien”, vinden Anna van Binsbergen en Rowena de Visser. Na acht weken thuisonderwijs gingen ze vandaag voor het eerst weer naar school.

Welkom terug, staat er in felgekleurde stoepkrijtletters op het schoolplein van de Eben-Haëzerschool in Oostkapelle. En welkom, dat zijn de kinderen. „We hebben er zin in de leerlingen weer te zien, we hebben ze echt gemist”, vertelt directeur Alex Paardekooper.

Ook de kinderen zelf keken ernaar uit weer naar school te gaan, weet Paardekooper. En dat blijkt: geen minuut later dan halfnegen staan twee jongens al voor de schooldeur te wachten. „Komen jullie naar binnen?” vraagt een leerkracht. „Dan mogen jullie de pijlen volgen naar jullie eigen klaslokaal.”

De zwart met geel geblokte pijlen op de vloer van de Zeeuwse basisschool geven de looproute aan. Het instellen van eenrichtingsverkeer in de school is een van de maatregelen om de veiligheid van de leerlingen en leerkrachten zo goed mogelijk te waarborgen. Flesjes desinfectiegel en een bord met de instructie afstand te houden van de meester of juf laten eveneens zien dat de situatie anders is dan normaal.

Tafeltennis

De kinderen druppelen langzaam het schoolplein op. Geen tikkertje of tafeltennis, maar gelijk naar het klaslokaal is het devies. De leerlingen die op de fiets komen, gaan via de ene ingang naar binnen, de kinderen die met de auto komen, via de andere ingang. Paardekooper: „Op die manier proberen we de contacten zo veel mogelijk te beperken.”

Suzanna Jobse heeft haar zoons Jasper (8) en Rens (5) zojuist bij de Zeeuwse basisschool afgezet. „Ze keken ernaar uit weer naar school te gaan en hun klasgenoten te zien. Dat contact met elkaar misten ze tijdens de periode van thuisonderwijs echt”, vertelt ze. „Toch vonden ze het ook wel wat spannend. Hoe zal het gaan?”

Dat hebben wel meer leerlingen, vertelt Hanna Verhaar, juf van groep 0/1. „Vooral voor de kleuters is het allemaal wel wat eng.” Dat is ook af te lezen aan hun gezichten. Ze staan wat stilletjes te wachten tot ze naar binnen kunnen. Geen gestoei of gelach en op het joviale: „Goedemorgen, daar zijn ze dan”, van Paardekooper komt maar weinig respons.

De vriendinnen Rowena de Visser (12) en Anna van Binsbergen (11) vonden het niet spannend om weer naar school te gaan. „We hadden er echt zin in elkaar weer te zien.” Toch is het allemaal ook wel wat apart, vinden de meiden. „We zijn maar met de helft van de klas en overal staan flesjes desinfectiegel. Je moet ook volgens een bepaalde looproute lopen en in de klas zitten we niet naast een andere leerling. Dat is wel wennen.”

Ritme

Maandag en dinsdag gelden als een opstartdag, vertellen Paardekooper en Verhaar. „Het is eigenlijk net als na de zomervakantie. Dan hebben de leerlingen elkaar ook lang niet gezien en begin je met het uitwisselen van verhalen om daarna weer langzamerhand te beginnen met de lesstof. Op die manier hopen we ook nu de draad weer op te pakken.”