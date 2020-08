Pieter Zandt start schooljaar via livestream

De Pieter Zandt scholengemeenschap heeft maandagavond in Kampen haar jaaropening gehouden in aanwezigheid van zo’n dertig genodigden, onder wie ouders, leerlingen, personeelsleden, leden van de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad. De overige leerlingen en ouders konden via een livestream meekijken.

In het welkomstwoord refereerde A. Wichers, lid van het college van bestuur, aan de uitzonderlijke periode van onderwijs op afstand. Hij liet weten dat de schoolleiding ernaar uitziet de leerlingen en het personeel vanaf dinsdag weer fysiek op school te ontmoeten. In de regio Noord zijn de scholen als eerste na de vakantie weer begonnen.

Ds. W. van Vlastuin, voorzitter van de raad van toezicht, opende het schooljaar met een overdenking over de rijke jongeling uit Mattheüs 19:16-26. Hij schilderde de jongen als een denkbeeldige oud-leerling van de school die zeer vermogend was geworden. Hoewel hij rijk en godsdienstig is, voelt hij innerlijke leegte.

Levensvraag

Zijn levensvraag drijft hem uit naar Jezus, als Die op een dag de Pieter Zandt bezoekt: „Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?”

De goede vraag, op de goede manier, aan het goede Adres, aldus ds. Van Vlastuin. Des- ondanks reageert Jezus kritisch: zalig worden gaat niet zonder gehoorzaamheid aan de wet.

„Dit heeft hij allemaal van jongs af gedaan. Van wie van ons kan dát gezegd worden?” vroeg de predikant. „Maar één ding ontbreekt hem. Zo moet ook alles weg wat tussen jou en God in staat. Jezus vraagt niet íéts van jouw leven, maar héél je hart. Deze jongen miste niet iets, hij miste Iemand.” De predikant riep zijn publiek ertoe op om vervolgens niet weg te gaan bij Jezus, maar de onmacht van het hart uit te storten voor Hem Die gezegd heeft: Alles wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig.

Kunst van het kiezen

Drs. J. van Putten, voorzitter van het college van het bestuur, ging in op de vraag of het thuisonderwijs niet voortgezet kon worden. „Er is een vak dat thuis niet geleerd kan worden: de kunst van het kiezen”, aldus Van Putten. „Behalve thuis en in de kerk, moeten jongeren ook op school leren nadenken over morele dilemma’s. Keuzes maken op kruisingen van onze levensweg gaat niet zonder licht van Boven. Dan verandert de vraag: Wat zal ik doen? in: Wat wilt U dat ik doen zal?”

Om leerlingen de kunst van het kiezen te leren, past de school volgens Van Putten drie didactische methoden toe: nadenken over jezelf, over de ander en over de wil van God. In een veilige setting kan zelfreflectie geleerd worden. Leerlingen leren van perspectief wisselen: wat betekenen mijn keuzes voor de ander? Ook moeten ze leren kijken of hun keuzes overeenkomstig Gods geboden zijn of daar tegen indruisen.

Hiermee introduceerde Van Putten ook het jaarthema van de scholengemeenschap, namelijk het profetisch, priesterlijk en koninklijk ambt van Christus, zoals dat in zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus behandeld wordt. „Wij kunnen veel leren van Zijn keuzes, Zijn bewogenheid, goedheid, gehoorzaamheid en liefde.”