Pieter Verhoeve (SGP) wordt de nieuwe burgemeester van Gouda. De voordracht is dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een raadsvergadering.

Verhoeve, 38 jaar, is op dit moment burgemeester van Oudewater. In Gouda is een vacature omdat burgemeester Milo Schoenmaker vertrok.

De voordracht gaat nu eerst naar de Commissaris van de Koning en moet daarna nog worden bekrachtigd door het kabinet. Maar dit is doorgaans een formaliteit.