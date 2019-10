Pieter Verhoeve: Gouda is stad om van te dromen

Gouda wil Pieter Verhoeve (38) als burgemeester. De gemeenteraad maakte de voordracht dinsdagavond bekend tijdens een raadsvergadering. Verhoeve: „Gouda is een stad om van te dromen. Het is een grote eer om deze stad met internationale allure te mogen dienen.”

Op de ochtend na zijn voordracht brengt Verhoeve kinderen naar school en doet hij boodschappen. „In de supermarkt ontmoette ik zojuist een oudere man. „Wat jammer dat je weggaat”, zei hij met betraande ogen. Dat raakt me. Vertrekken na zeven jaar Oudewater betekent afscheid nemen van mensen met wie je hoogte- en dieptepunten hebt beleefd.”

Lukt dat straks ook nog, kinderen naar school brengen en boodschappen doen voor werktijd?

„Burgemeester zijn is geen baan, maar een bestaan. Het is een veeleisend ambt. Maar voor iedereen is een goede werk-privébalans van groot belang. Ik hoop dat ik er straks in Gouda ook tijd voor heb.”

In Gouda spreken ze u wellicht niet aan in de supermarkt.

„Ik vind het belangrijk om aanklampbaar te zijn, mensen moeten je herkennen en durven aanspreken. Dat gebeurt in het kleinschalige Oudewater, maar straks hopelijk ook in Gouda. Ik heb daar alle vertrouwen in, want Gouda is een compacte stad: er wonen veel mensen op een klein oppervlak. Je komt elkaar vaak tegen.”

Pieter Verhoeve nieuwe burgemeester Gouda

Heeft u al iets met Gouda of moet dat nog komen?

„Ik ben al lang op Gouda georiënteerd. Als pabostudent haalde ik aan de Driestar mijn propedeuse. Aan de lerarenopleiding gaf ik jarenlang het vak rechten. Verder trouwden mijn schoonouders er en gaan mijn dochters er naar school. Ik vind het heel bijzonder om terug te keren naar de stad waar ik heb gestudeerd. Gouda is een stad van de buitencategorie.”

Waarom?

„Gouda is een stad met internationale allure. De Goudse kaas gaat de hele wereld over. De stad heeft grote denkers als Coornhert en Erasmus voortgebracht. Gouda heeft een rijke historie en mag in 2022 zijn 750-jarige verjaardag van de stadsrechten vieren.”

Gaat Gouda het merken dat het een burgemeester van SGP-huize krijgt?

„De afgelopen zeven jaar ben ik burgemeester van heel Oudewater geweest. Ik ben een verbinder en ik ben er ook in Gouda voor alle Gouwenaars.”

Vorig jaar was u een tijdje uit de running. Richtte u nadien uw leven anders in?

„Ik heb zes weken een time-out genomen om te resetten. Ik stootte wat taken en nevenfuncties af en voetbal sindsdien op woensdagavond bij de veteranen van FC Oudewater. De energie kwam toen snel terug. „We hopen dat je weer gauw de oude wordt”, zeiden mensen tegen me. Ik zei dat ik dat juist niet hoopte, want dan had ik er niets van geleerd.

Ik vertrouw er op in Gouda de kracht te krijgen om met energie, liefde en toewijding het burgemeestersambt op te pakken.”

Blijft u voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen?

„In het licht van mijn nieuwe agenda zal ik al mijn nevenfuncties heroverwegen.”

U hoopt voor de vijfde keer vader te worden in december. Gaan gebroken nachten en het zijn van burgervader goed samen?

„Wat dit betreft heb ik de nodige ervaring. Toen ik zeven jaar geleden verhuisde naar Oudewater, was mijn vrouw hoogzwanger van ons derde kind. Het krijgen van een kind en burgemeesterschap is mij dus niet geheel onbekend.”