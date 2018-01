Piet Smedts handelt in militaire vliegtuigen

PS Aero in het Limburgse Baarlo oogt als een museum, maar is een bedrijf. De vliegtuigen die er staan, zijn te koop. Toch zijn ook gewone bezoekers welkom. Voor een rondleiding langs de kisten.

Piet Smedts (55), eigenaar van PS Aero, zat vroeger in de autohandel. „Ik ben op 22-jarige leeftijd in een achterkamertje begonnen. Na mijn diensttijd bij de luchtmacht bleef ik interesse in de militaire luchtvaart houden. Mijn droom was om zelf een Lockheed Starfighter te bezitten. In 1990 kon ik in Duitsland zo’n straaljager aanschaffen. Die heb ik vervolgens als blikvanger op mijn terrein gezet.”

Korte tijd later stond er een koper voor de F-104G bij Smedts op de stoep. De ondernemer wees diens winstgevende bod van de hand. Na oriëntatie op de tweedehands vliegtuigmarkt besloot hij behalve auto’s ook vliegtuigen te gaan verkopen.

„Ik heb dit twintig jaar gedaan en zit inmiddels vijf jaar fulltime in de vliegtuigen. De vliegtuighandel nam zo’n hoge vlucht dat ik er m’n brood mee kan verdienen”, vertelt Smedts. Hij weet niet precies hoeveel toestellen hij inmiddels heeft verkocht. „Ik schat een stuk of zestig.”

Vliegtuighotel

In Nederland was de ondernemer onder meer betrokken bij het vliegtuighotel in een Iljoesjin IL-18 in Teuge. In het Zeeuwse Oosterland staat een door zijn bedrijf geleverde Starfighter bij autodemontagebedrijf Ad Stouten.

PS Aero handelt overwegend in militaire vliegtuigen en helikopters. Van Alpha Jet, Jaguar en Lightning tot Lynx, MiG-23 en Soechoj Su-22. „Met civiele toestellen heb ik niet zo veel, want die brengen te weinig op. Een van mijn laatste aanwinsten is overigens wel een civiel vliegtuig, de Fokker F27 die ooit van musicus André Rieu was.”

Denkt de ondernemer al zijn vliegtuigen te kunnen verkopen? „Dat komt wel goed”, zegt Smedts opgewekt. „Tijd en geduld zijn hier van belang. De waarde van vliegtuigen neemt over het algemeen alleen maar toe. En er blijft vraag naar.”

Tussen de militaire toestellen staat een Caravelle. Sommige bezoekers reizen speciaal voor dit eerste exemplaar van de serie III van het burgervliegtuig naar Limburg af.

„Ik had al enige tijd mijn zinnen gezet op een Lockheed T-33 Shooting Star van Air France”, vertelt Smedts. „Die kon ik uiteindelijk aanschaffen als ik ook deze Caravelle kocht. Op voorwaarde dat ik de Caravelle alleen van de hand doe als ik van een koper de garantie krijg dat hij het toestel in originele staat laat.”

Rondleiding

Reclame voor zijn vliegtuighandel hoeft Smedts niet te maken. „Kopers en verkopers uit tal van landen weten mij te vinden. Voor een Starfighter moeten ze ten minste 50.000 euro neerleggen. Dit betreft dan een exemplaar waarin vrijwel geen apparatuur meer zit.”

Ook niet-kopers zijn welkom in Baarlo. Ze krijgen een twee uur durende rondleiding langs alle vliegtuigen en kunnen zich in de cockpit van enkele toestellen even piloot wanen.

