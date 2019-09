Piet Fortuin nieuwe voorzitter van CNV

Piet Fortuin is per 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van CNV Vakcentrale. Hij volgt Arend van Wijngaarden op die begin 2020 met pensioen gaat. Fortuin (60) gaat leiding geven aan een nieuw, zeskoppig CNV-bestuur, dat samengesteld is uit bestuurders van de drie bonden van het CNV en de Vakcentrale.

Van Wijngaarden noemt Fortuin „een gepassioneerde vakbondsman in hart en nieren”. „Lage lonen, hoge werkdruk en doorgeschoten flexibilisering zijn belangrijke thema’s de komende jaren. Fortuin maakt zich sterk om het tij op deze onderwerpen te keren.”

Piet Fortuin zelf geeft aan van het CNV „weer een beweging te willen maken”. Ook wil hij een halt toeroepen aan „de huidige gekte op de arbeidsmarkt. Er dreigt een nieuwe onderklasse te ontstaan dankzij de doorgeschoten flexibilisering. Twee miljoen mensen hebben een onzeker contract en weten vaak niet hoe ze het eind van de maand moeten halen. Ik maak me hard voor een eerlijke en rechtvaardige arbeidsmarkt waarop het evenwicht tussen werkenden weer is hersteld”.

Met de aanstelling van het nieuwe bestuur vindt ook een organisatieverandering plaats. Bestuurders vanuit de aangesloten bonden vormen vanaf 1 januari samen met een bestuurder vanuit de Vakcentrale het nieuwe bestuur.