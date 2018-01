Piek waterstand Rijn woensdag verwacht

De verwachting van de hoge waterstand in de Rijn bij Lobith is verschoven van dinsdagavond naar woensdagochtend, meldt Rijkswaterstaat. De waterstand zal dan een piek bereiken van ongeveer 14,65 meter boven NAP. Normaal voor deze tijd van het jaar is 12 meter boven NAP.

De waterstand stijgt minder snel dan verwacht, omdat het water minder snel stroomt en de neerslag later komt dan verwacht, zei een woordvoerster.

De waterstand bij Lobith, waar de Rijn vanuit Duitsland ons land binnenkomt, was maandagochtend opgelopen tot 14,27 meter boven NAP. Volgens Rijkswaterstaat komt een waterstand van 14,65 meter boven NAP eens in de vijf jaar voor.

Nederlandse waterbeheerders houden ook de situatie in het Duitse grensgebied voortdurend in de gaten. De dijken zijn daar minder hoog en minder verstevigd dan in Nederland. Als in het Duitse grensgebied een dijk zou bezwijken, stroomt het water uit de Rijn alsnog Nederland binnen via de „achterdeur”, zoals waterschap Rivierenland het uitdrukt. Duitsland legt zandzakken tegen zwakke dijkvakken en kan zo nodig Nederlandse hulp inroepen. Op de Rijn gelden beperkingen voor de scheepvaart, om hevige golfslag tegen de dijken te voorkomen.

Als gevolg van de hoge waterstand lopen uiterwaarden en de buitendijkse gebieden onder water. Rijkswaterstaat houdt vanuit het zogenoemde Watermanagement Centrum in Lelystad de waterstanden continu in de gaten. Er zijn al allerlei maatregelen genomen om rivierwater zo snel mogelijk af te voeren. Zo zijn de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein in de Nederrijn en Lek opgetrokken om het water weg te laten stromen. Bij de Haringvlietdam en Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Waterschappen voeren dijkinspecties uit, zetten extra pompen in en sluiten coupures in waterkeringen. Veel voetveren over Rijn, Waal en IJssel zijn uit de vaart genomen.