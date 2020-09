Piek sterfgevallen vanwege hitte weer voorbij

De door de hittegolf veroorzaakte piek in het aantal sterfgevallen is weer voorbij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de tweede en derde week van augustus kwamen vooral meer ouderen te overlijden en ontvangers van langdurige zorg. Vorige week lag het sterftecijfer weer op een normaal niveau.

In de week van 10 tot en met 16 augustus was het aantal sterfgevallen het hoogst. Toen overleden ongeveer een tiende meer mensen dan gemiddeld in de weken daarvoor. De onderzoekers wijten dat vooral aan de hitte. „De door het RIVM geregistreerde sterfte aan corona was laag”, schreven ze eerder. Het sterftecijfer begon te dalen in de derde week van augustus, maar bleef wel hoger dan gebruikelijk. Vorige week ontvingen de statistici 2287 sterfteberichten, wat normaal is voor de tijd van het jaar.