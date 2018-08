Picasso’s herontdekt in Teheran

Uit de depots van het museum voor moderne kunst in Teheran, Tmoca, zijn tien werken van Picasso opgedoken die er niet eens geregistreerd waren. Dat meldt The Art Newspaper op basis van een gesprek met de Nederlandse samensteller van een komende tentoonstelling daar, Mattijs Visser.

Van Picasso stonden er maar twee werken vermeld in de boeken, maar er zijn er dus zeker twaalf. Er is ook een vergeten werk van Marcel Duchamp aangetroffen.

Sinds het afzwakken van de internationale sancties tegen Iran, is er in dit land weer meer mogelijk op het gebied van westerse kunst. De tentoonstelling die voor 2019 wordt voorbereid, gaat dergelijke werken samenbrengen met onder meer bruiklenen van Iraans werk van verzamelaars en kunstenaars uit dit land zelf. „Ik wil van alles combineren, zodat mensen echt iets zien dat ze nog niet eerder zagen” aldus Visser in de Engelstalige kunstkrant.

Hij verwacht geen problemen en is daar ook niet op uit, want hij is „niet geïnteresseerd in provocatie” en niet van plan om bijvoorbeeld naakten te laten zien of politieke werken.