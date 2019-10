Pianotechnicus stemde 35.000 piano’s

Rob Suitela gaat met pensioen. Voor Oostendorp Muziek in Wezep stemt en repareert hij sinds 1990 wekelijks zo’n vierentwintig piano’s. Klanten uit de wijde omtrek nemen afscheid van hún pianostemmer, in sommige gevallen na tientallen jaren.

Bij veel klanten van Oostendorp Muziek in Wezep komt pianostemmer Rob Suitela (65) binnenkort voor de laatste keer de piano stemmen. Per mei 2020 gaat Suitela met pensioen.

Hoe bent u erbij gekomen pianostemmer te worden?

„Op de hogere technische school kwam de drang om iets met muziek te gaan doen. Ik had nog een jaar voor de boeg, maar was er helemaal klaar mee. Omdat ik affiniteit heb met techniek, koos ik voor de opleiding tot pianotechnicus in Emmen. Tijdens die opleiding liep ik stage bij Oostendorp Muziek, bij de vader van de huidige eigenaar Henk. Bij hem heb ik het vak geleerd. Later ging ik als pianostemmer werken in Winterswijk en in 1990 kwam ik terug bij Oostendorp.”

Wat is de leukste herinnering aan uw werkzame jaren?

„Ik heb een keer opgesloten gezeten in het huis van een mevrouw na de stembeurt van haar piano. Zij moest die middag naar het ziekenhuis, waardoor ik even alleen zou zijn en de deur na de stembeurt achter mij dicht zou trekken. Toen ik weg wilde gaan, ontdekte ik echter dat de deur op slot zat: ik kon geen kant op. Gelukkig zag ik na een tijdje dat de schuifdeur naar de achtertuin wel open kon. Omdat de tuin geen uitgang had, wurmde ik mij door de struiken naar de tuin van de buren. Ik hoopte maar dat niemand mij zou aanzien voor een inbreker. Later kreeg ik nog een kaartje en bloemetje van deze mevrouw.”

Wat vindt u het mooiste aan uw vak?

„De uitdaging om de piano goed gestemd te krijgen, daar geniet ik van. Als de piano weer mooi klinkt en lekker speelt, zonder haperingen of andere verstoringen, trek ik de deur met een voldaan gevoel achter mij dicht. Als ik een piano nog nooit onder handen heb gehad, kijk ik eerst of het instrument technisch in orde is, of het mechaniek goed is afgesteld en of het lekker speelt. Als dat niet het geval is, ga ik daar eerst mee aan de slag.”

Hoeveel piano’s heeft u gestemd?

„Met zes piano’s per dag, drie in de ochtend en drie in de middag, komt dat neer op een totaal van zo’n 34.000 of 35.000 piano’s. Doordat ik jaarlijks bij klanten thuis kom, heb ik met sommigen een leuke band opgebouwd. Mensen zien mij graag komen. Van veel mensen heb ik in de loop der jaren de ontwikkeling van hun kinderen gevolgd. Een enkele keer zag ik kinderen van klanten naar het conservatorium gaan.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws