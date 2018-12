Pianojongen heeft al 21.000 euro opgehaald

De 12-jarige Bas Schipper uit Veendam heeft rond 16.00 uur al 21.000 euro opgehaald met zijn pianospel op stations voor zijn zieke zus en diabetespatiënten. Het streefbedrag van 5000 euro is hij hiermee ruimschoots voorbij. Bas wil door achter elkaar op de zestien pianostations te spelen geld inzamelen voor de bestrijding van diabetes.

De tiener draagt de actie, waarmee hij geld ophaalt voor het Diabetes Fonds, op aan zijn zusje Laura die aan diabetes type 1 lijdt. „Ik hoop met het geld dat ik via deze actie ophaal ervoor te zorgen dat mijn zusje en alle andere mensen die diabetes hebben misschien wel kunnen genezen”, zei Bas voordat hij aan zijn actie begon.

De piano’s, die door iedereen bespeeld mogen worden, staan op zestien treinstations. Schipper begon zijn muzikale treinreis om 06.00 uur ’s ochtends in Maastricht en hoopt deze rond 00.30 uur te beëindigen op station Groningen. Rond 15.30 uur speelde hij op het station in Utrecht, waar ook burgemeester Jan van Zanen van Utrecht aanwezig was.

„Bas doet het supergoed voor een manneke van 12 jaar. Hij is heel relaxed en houdt de score heel goed in de gaten”, zei een woordvoerster van de organisatie.