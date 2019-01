Pianist Meeuwsen wint aanmoedigingsprijs

De pianist Nikola Meeuwsen (2002) krijgt de zesde Concertgebouw Young Talent Award. De aanmoedigingsprijs omvat onder meer een studiebeurs van 5000 euro. Eerdere winnaars van de prijs waren onder anderen de ‘pianobroers’ Lucas en Arthur Jussen.

„Nikola Meeuwsen is een uitzonderlijk pianotalent dat wij graag stimuleren en de ruimte geven om tot volle wasdom te komen. Ik ben heel blij dat we de Concertgebouw Young Talent Award aan Nikola toekennen omdat hij het talent, de ambitie en de motivatie heeft om in zijn vakgebied tot de allerbesten te gaan behoren”, voorspelt Simon Reinink, algemeen directeur van Het Concertgebouw.

De NRC noemde de jongen ook al een talent om in de gaten te houden. In 2014 won hij reeds het Koninklijk Concertgebouw Concours en in 2012 het Steinway Concours.