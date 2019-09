Phishers doen zich voor als politie

De naam van de politie wordt misbruikt door cybercriminelen. Die sturen mails rond waarin ze zich voordoen als rechercheurs. De oplichters hopen dat mensen erin trappen en nietsvermoedend hun bankgegevens doorgeven.

De phishingmails zijn afkomstig van het adres verkoopticketswap@gmail.com, waarschuwt de politie. In de e-mail staat dat de beheerder van het Gmail-adres onlangs is opgepakt en dat de politie het mailadres heeft overgenomen. In de contactenlijst zou het adres van de ontvanger zijn gevonden. Om geld terug te krijgen, moet de ontvanger een kopie van een bankafschrift sturen.