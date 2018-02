„Philips Willem net zo standvastig als vader”

Philips Willem, de naar Spanje ontvoerde oudste zoon van Willem van Oranje en Anna van Egmont, wordt dinsdag aan de vergetelheid ontrukt. Precies vierhonderd jaar na zijn overlijden in Brussel krijgt de vrijwel vergeten Oranje zijn eigen, bijna vijfhonderd pagina’s tellende biografie, van de hand van P.J. Schipperus, voormalig advocaat. Philips Willem was net zo standvastig als zijn vader, zegt Schipperus na jarenlang onderzoek in talrijke bronnen.

Schipperus liep al lang geleden in de Koninklijke Bibliotheek op tegen correspondentie van de Spaanse koning en landsheer der Nederlanden Philips II, de grote opponent van Willem van Oranje. Daardoor raakte hij ook geïnteresseerd in Philips Willem, die in de geschiedenisboeken begrijpelijkerwijs zwaar wordt overschaduwd door zijn halfbroers Maurits en Frederik Hendrik, de stadhouders.

„Bijzonder vind ik het feit dat men vader Willem van Oranje en zoon Philips Willem gescheiden heeft met de bedoeling om Willem van Oranje op de knieën te krijgen.” Het intrigeerde Schipperus „hoe Willem van Oranje kon standhouden terwijl zijn zoon in handen was van een beruchte en wrede koning”. Maar ook Philips Willem liet zich „niet gebruiken tegen zijn eigen familie of tegen de Nederlanden”, aldus Schipperus. Zou hij dat wel hebben gedaan,dan zou hij volgens de biograaf ongetwijfeld een hoge positie hebben gekregen. „Maar hij was zich ervan bewust dat het gewicht van zijn ellende aanvaard moest worden.”