Philippe Remarque vertrekt bij de Volkskrant

Philippe Remarque stopt na negen jaar als hoofdredacteur van de Volkskrant. Hij wordt per 1 september journalistiek directeur van de Persgroep voor Nederland en België. Daarnaast wordt hij directeur-uitgever van de Volkskrant, Trouw en het Parool.

Remarque gaat zich in zijn rol als journalistiek directeur onder meer bezighouden met de digitalisering van de journalistiek, meldt de Persgroep. Erik van Gruijthuijsen, nu directeur journalistiek van de Persgroep Nederland, wordt directeur-uitgever van ADR Nieuwsmedia, de groep met AD, zeven regionale titels en videobedrijf MyChannels.

Remarque (53) volgde in 2010 Pieter Broertjes op als hoofdredacteur van de Volkskrant. Daarvoor was hij politiek verslaggever en correspondent in Moskou, Berlijn en Washington.

„Ik ben verheugd dat de Persgroep een journalist in de directie benoemt en vereerd dat zij vertrouwen in mij stelt”, zegt Remarque in een reactie.

De Volkskrant begint op korte termijn met een zoektocht naar een nieuwe hoofdredacteur. „Het streven is om de nieuwe hoofdredacteur aan het begin van de zomer te benoemen”, staat te lezen op de website van de krant. Remarque blijft tot 1 september werkzaam in zijn huidige functie.