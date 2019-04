„Pgb-geld onvoldoende voor benodigde zorg”

Een kwart van de mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) vindt dat dit bedrag onvoldoende is om de benodigde zorg in te kopen. Dat staat in een onderzoek van de brancheorganisaties Per Saldo en MantelzorgNL, waaraan bijna 1900 mensen meededen.

De tarieven zijn volgens hen soms zo laag, dat het zeer moeilijk is om daarvoor gekwalificeerd personeel in te huren. „Zorgverleners zijn steeds moeilijker te vinden en tarieven staan onder druk.” Ook de „nutteloze administratieve rompslomp” blijft een belangrijk pijnpunt voor mantelzorgers.

Het persoonsgebonden budget wordt donderdag besproken in de Tweede Kamer.