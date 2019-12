Hulpdiensten hebben woensdagavond in Tynaarlo een 3-jarige jongetje uit Utrecht uit het Noord-Willemskanaal gehaald. Het kind is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten hebben een 39-jarige Utrechter aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid. Hij wordt verhoord.

De politie onderzoekt hoe de peuter in het water aan De Tip in de Drentse plaats was terechtgekomen.