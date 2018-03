Een jongetje van drie jaar is donderdagmiddag in Breda van de vierde etage van een flat gevallen. Volgens een politiewoordvoerder heeft de peuter vanuit een stapelbed het raam geopend en is hij naar beneden gevallen. Het slachtoffertje is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde volgens de politie aan de achterzijde van een flat aan de Baliëndijk in Breda. De moeder van het kindje was thuis toen het gebeurde. De politie benadrukt dat het gaat om een ongeval.