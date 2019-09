Peuter in pyjama loopt alleen op straat in Oss

Een ongeveer 2-jarig kind is woensdagochtend alleen aangetroffen op straat in Oss. Een buurtbewoonster die de peuter in pyjama zag, ontfermde zich over het kindje, dat na zo’n twintig minuten door gewaarschuwde agenten naar een politiebureau werd gebracht. De peuter kon daar na ongeveer een uur worden herenigd met de moeder, meldt een politiewoordvoerder.

Het kindje werd aangetroffen op de Strovlasstraat. De peuter stond midden op straat en droeg een pyjama. Volgens de politiewoordvoerder had het kind in een onbewaakt ogenblik getrokken aan de klink van een deur die per ongeluk niet op slot was en „heeft het toen op een lopen gezet”.

Toen de moeder ontdekte dat haar kindje weg was, rende ze volgens de politiewoordvoerder de straat op. Buurtbewoners attendeerden haar er vervolgens op dat de peuter bij de politie was.