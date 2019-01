Peuter en tiener gewond door kogels Helmond

Een meisje van 2 jaar en een meisje van 15 jaar hebben maandag in Helmond schotwonden opgelopen. Ze zijn volgens de politie willekeurige slachtoffers die werden geraakt toen een auto werd beschoten. De peuter zat bij haar moeder achter op de fiets en raakte gewond aan haar been. Ze ligt nog in het ziekenhuis. De tiener liep net langs de auto toen de kogels werden afgevuurd. Zij raakte gewond aan haar arm, maar mocht weer naar huis.

De politie heeft een verdachte opgepakt en is nog op zoek naar andere verdachten en sluit daarom meerdere aanhoudingen niet uit. Over de aanleiding voor de schietpartij is niets bekend. Kort erna reed er een auto met hoge snelheid weg. De wagen werd verderop leeg teruggevonden.

Door de kogels ging de achterruit van de beschoten auto aan diggelen. De inzittenden vluchtten en lieten de wagen achter. Ook zij worden door de politie gezocht.

Burgemeester Elly Blanksma van Helmond is enorm geschrokken van het incident. Ze heeft aan het begin van de avond een van de slachtoffers bezocht. „Dat dit op klaarlichte dag in een winkelstraat heeft kunnen gebeuren, vind ik schokkend. Onschuldige kinderen die slachtoffer worden van pistoolschoten: totaal onacceptabel.”