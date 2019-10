Peuken pulken in Amsterdam: 50.000 in 2,5 uur

Meer dan 50.000 sigarettenpeuken in 2,5 uur tijd. Dat is de opbrengst van een opruimactie in Amsterdam zaterdag. Een groepje van ongeveer 35 vrijwilligers, begaan met het milieu, heeft peuken geraapt op drie locaties. Omdat veel filters muurvast zitten tussen de stoeptegels, vlotte het werk minder snel dan gedacht. Het grootste deel van de opbrengst willen ze binnenkort overhandigen aan de Tweede Kamer, om aandacht te vragen voor plastic in ons milieu.

Sigarettenfilters zijn moeilijk afbreekbaar en vergaan dus bijna niet, ook al omdat er plastic in zit. Een zware belasting dus voor het milieu. „Een roker denkt dat het allemaal geen kwaad kan om er eentje op straat te gooien. En dat de straatvegers ze wel opruimen. Maar als iedereen dat doet... Bovendien komen ze vast te zitten tussen de stoeptegels en dan zijn ze bijna niet te verwijderen. Dat hebben we nu zelf ondervonden”, legt een woordvoerster uit.

Volgens haar was het plan om zaterdag nog veel meer locaties te ontdoen van filters, maar bleek het karwei nogal tijdrovend. Met balpennen moesten de peuken vaak tussen de tegels worden weggepulkt. „En evengoed stonden we echt verbaasd over de enorme hoeveelheid die we binnen zo korte tijd gewoon op straat zagen liggen.” De organisatie had gerekend op hooguit een paar duizend filters.

De actie is bedacht door onder meer de organisaties Straw by Straw en By The Ocean We Unite, die zich inzetten tegen plasticvervuiling. Ze hopen te bereiken dat rokers twee keer nadenken voor ze hun peuken op straat schieten. En dat de industrie gaat meedenken over preventieve oplossingen. Een klein deel (10.000 peuken) gaat naar een recyclebedrijf dat er een surfboard van gaat maken.