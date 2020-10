Petrus Datheenschool kan open blijven

Het bestuur van de Petrus Datheenschool in Rotterdam gaat een samenwerkingsverband aan met de Rehobothschool in Kootwijkerbroek. Dat is deze donderdag in de Saambinder, het kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten, bekendgemaakt.

Door de samenwerking met de reformatorische basisschool in Kootwijkerbroek kan de Petrus Datheenschool als locatie open blijven. De Rotterdamse basisschool zit al jaren onder de gemeentelijke opheffingsnorm van 182 leerlingen. Dit jaar startte de school met 110 kinderen.