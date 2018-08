Petitie vraagt aandacht voor onopgeloste zaken

Er moet meer worden ingezet op onopgeloste moorden en cold cases. Dat is de strekking van een onlinepetitie. Initiatiefneemster Wicky van der Meijs is de dochter van een man die in 2002 overleed nadat hij was neergestoken tijdens het uitlaten van zijn hondje. ,,De dader loopt nog steeds vrij rond'', schrijft ze.

Ze is de petitie gestart, net nu er voortgang is in het onderzoek naar de moord op Nicky Verstappen. Een DNA-spoor leidde naar Jos B., die zondagmiddag als verdachte in deze zaak in Spanje werd aangehouden.

,,Wij zijn enorm opgelucht met de ontknoping in het onderzoek naar de moord op Nicky Verstappen. (...) Voor ons is het de omgekeerde wereld als moordenaars zich veilig wanen omdat er geen inzet is om achter hen aan te gaan'', staat in het pleidooi. ,,Wij vragen een krachtiger en overtuigende aanpak van de meer dan duizend moordzaken en meer goed uitgeruste politieteams. Nabestaanden schreeuwen om veiligheid én een eerlijke kans op een antwoord op de vraag wie hun geliefde vermoordde. Dan kan het leven verder.''

Van der Meijs wil de petitie aanbieden aan justitieminister Ferd Grapperhaus en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).