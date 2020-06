Petitie voor vluchtenlingenkinderen in Griekse kampen

VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling lanceren de petitie 500kinderen.nl. Volgens de organisaties kan hiermee iedereen het kabinet oproepen alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen ook in Nederland op te vangen.

Naast de petitie houden de organisaties een landelijke actiedag. Bij diverse lokale initiatieven uit het hele land wordt het kabinet oproepen ook in Nederland alleenstaande kinderen op te vangen. In tientallen gemeenten wordt van 20.00 uur tot 20.45 uur een stil protest georganiseerd, waaronder in Den Haag, Leeuwarden, Heerlen, Apeldoorn, Amsterdam en Deventer.

„Het is heel bemoedigend dat er vandaag opnieuw op zoveel plekken mensen actievoeren voor deze kinderen. Het benadrukt het grote draagvlak en de actiebereidheid vanuit allerlei hoeken in de Nederlandse samenleving voor het overnemen van deze kinderen. Met de lancering van de petitie willen we iedereen in Nederland de kans geven om zich uit te spreken voor de opvang van deze kinderen in Nederland”, aldus VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children.

De organisaties zetten zich al lange tijd in voor het naar Nederland halen van alleenstaande minderjarigen vluchtenlingenkinderen.