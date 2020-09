Petitie voor kleinere klassen in basis- en voortgezet onderwijs

Onderwijsbond AOb is samen met Lerarencollectief, Ouders & Onderwijs, Leraren in Actie en andere verenigingen van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen een petitie gestart voor kleinere klassen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het streven is om in 2025 maximaal 21 leerlingen in een klas te hebben. Nu zitten vaak 30 kinderen in een lokaal.

Volgens ouders, leerlingen en onderwijspersoneel gaan leerlingen alleen beter presteren wanneer ze meer aandacht krijgen. Het is bekend dat er nu te weinig leraren zijn, maar de verwachting is dat deze maatregel het werk als leerkracht aantrekkelijker maakt. „Kleine klassen zullen de werkdruk verlagen, waardoor minder leraren uitvallen en het beroep aantrekkelijker wordt”, legt AOb-voorzitter Eugenie Stolk uit. „En dat drukt het lerarentekort.”

Politiek gezien is dit het moment om vol in te zetten op klassenverkleining, aldus Stolk: „Als je invloed wilt uitoefenen op wat een volgend kabinet gaat doen, moet je nu van je laten horen. Daarom vraag ik iedereen deze petitie te ondertekenen. De geleidelijke groei van het aantal leerlingen per klas zet onze collega’s volledig klem. We willen beginnen op scholen in achterstandswijken: daar is het effect het grootst.”