Petitie voor brugwachters in de Zaanstreek

Een vrouw uit Zaandam is een petitie begonnen om brugwachters te krijgen op elke brug in de Zaanstreek. Aanleiding is een serie ongelukken met Zaanse bruggen. Ophaalbruggen moeten niet meer op afstand worden bediend, er moet weer een brugwachter op komen, aldus de petitie van Heidi Kok.

Het meest recente brugongeluk was woensdagavond. Een ouder echtpaar raakte gewond toen de Prins Bernhardbrug waarop ze liepen plots omhoog kwam. De man viel in het water, werd er door omstanders uitgehaald en moest worden gereanimeerd. De vrouw kwam ten val op het fietspad. De slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. De politie praat nog met ooggetuigen en doet technisch onderzoek.

Vorig jaar raakte een boot beschadigd doordat een brug te snel dichtging. In 2015 overleed een vrouw toen de Den Uylbrug openging terwijl zij op het opengaande deel voor een slagboom stond te wachten. De brug werd op afstand bediend.

De petitie was vrijdagmiddag meer dan vijfhonderd keer getekend.