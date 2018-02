Petitie voor betere controle varkensbedrijven

Varkens in Nood begint een petitie om de overheid tot betere controles van varkenshouderijen aan te sporen. De dierenwelzijnsorganisatie vindt dat de controles nu tekortschieten. Volgens een dinsdag vrijgegeven rapport van Varkens in Nood lijdt de helft van alle Nederlandse varkens aan één of meerdere aandoeningen.

Varkens in Nood meldt onder meer dat 50 procent van de varkens luchtwegproblemen heeft, 70 procent met kraakbeenproblemen kampt en honderdduizenden dieren een maagzweer hebben. Verder laat de organisatie weten dat veel varkens last hebben van chronische diarree, abcessen, aangevreten oren en andere aandoeningen.

Producenten Organisatie Varkenshouderij POV zegt zich niet te herkennen in dit beeld. „Met een selectieve opsomming van vaak verouderde getallen schetst Varkens in Nood een beeld waar we ons niet in herkennen. Gezonde dieren zijn voor iedereen belangrijk, juist ook voor de varkenshouders.” De organisatie zegt dat juist al jarenlang wordt gewerkt aan verdere verbetering van diergezondheid. „En daar worden mooie resultaten bij behaald. Zo is het antibioticagebruik - de sterkste maat voor het optreden van ziekten - de afgelopen jaren sterk terug gebracht.”

Varkens in Nood heeft nieuwe undercoverbeelden gemaakt van varkensboerderijen in Noord-Brabant en Limburg. Daarop is onder meer te zien dat dode biggen tussen levende dieren liggen. „De Wet dieren is er heel duidelijk over dat dieren niet ziek mogen worden van hun omgeving, en dat zieke dieren gepaste verzorging dienen te krijgen. Het is hoog tijd om deze wet te handhaven”, stelt Varkens in Nood.

Het ministerie van Landbouw laat weten dat in de wet normen staan voor dierenwelzijn waaraan een varkenshouderij moet voldoen. Varkens die bijvoorbeeld ziek of gewond moeten tijdelijk apart worden gezet om te kunnen herstellen, aldus een woordvoerder. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit treedt op als er misstanden zijn.