Petitie tegen verhogen ozb al ruim 120.000 keer getekend

De petitie tegen het verhogen van de onroerendezaakbelasting (ozb) is al 120.579 keer getekend op de site petities.nl. De pagina is geopend door de Vereniging Eigen Huis (VEH) en wordt onder meer gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Veel gemeenten hebben al aangekondigd de ozb te verhogen om tekorten in de begroting te kunnen dekken. De ozb verhogen is samen met het bezuinigen op publieke voorzieningen de enige manier om meer geld te genereren. Veel gemeenten zitten in de financiële problemen door de toenemende zorgkosten als gevolg van het coronavirus.

De VEH vindt het onterecht dat de ozb wordt verhoogd om de kosten van de gemeente te dekken. Op die manier betalen volgens de organisatie alleen huiseigenaren mee aan de stijgende zorgkosten van de gemeente. De VEH wil dat de rijksoverheid de gemeenten tegemoet komt en geld geeft.