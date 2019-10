Petitie tegen antivlooienmiddel naar EMA

Dierenliefhebbers hebben vrijdag op dierendag in Amsterdam een ruim 100.000 keer getekende petitie overhandigd aan medewerkers van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). In de petitie wordt opgeroepen het middel Bravecto tegen vlooien en teken van de markt te halen, omdat het middel gevaarlijk zou zijn voor honden en katten.

Volgens de petitie kent Bravecto wereldwijd het grootste aantal gemelde bijwerkingen. Halverwege dit jaar zou het gaan om ruim elfduizend meldingen van ernstige bijwerkingen en ruim 2600 sterfgevallen. Maar volgens initiatiefnemer van de petitie-actie Michaël van de Sande is dit slechts het topje van de ijsberg.

De ruim handtekeningen zijn afkomstig van mensen van over de hele wereld. Vorig jaar januari werd de toen ruim 40.000 keer getekende petitie al eens aangeboden aan de Tweede Kamer.

Na het aanbieden van de petitie op vrijdag is er volgens Van de Sande een goed gesprek geweest met medewerkers van de EMA-afdeling die gaat over diermedicatie. „Ze leken zeker bereid er iets mee te gaan doen.” De dierenliefhebbers hebben een vragenlijst ingediend. „Daar krijgen we schriftelijk antwoord op. Daar is het even op wachten.”