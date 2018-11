Petitie roept christenen op niet te doneren aan KWF Kankerbestrijding

Christenen die opkomen voor de waardigheid van het ongeboren leven kunnen geen donateur meer zijn van KWF Kankerbestrijding.

Dat stelt het burgerplatform CitizenGO in een petitie die sinds deze week wordt verspreid.

Aanleiding is de financiële steun van KWF Kankerbestrijding aan een in januari afgerond promotieonderzoek naar de veiligheid van embryoselectie. Bij deze techniek worden na een kunstmatige bevruchting alleen ivf-embryo’s zonder genetische aanleg voor een erfelijke aandoening geselecteerd en in de baarmoeder teruggeplaatst. Ouders kunnen zo voorkomen dat ze een ernstige genetische aandoening of ziekte doorgeven aan hun kinderen.

Het onderzoek richtte zich op embryoselectie op grond van het erfelijke borstkankergen BRCA; een gen met een voor vrouwelijke dragers variabele kans op het krijgen van borstkanker van 60 tot 80 procent. CitizenGO benadrukt dat daarbij embryo’s worden vernietigd waarvan niet vaststaat dat ze ooit ziek zullen worden.

„Dit onderzoek was enorm belangrijk voor de vrouwen die eraan meededen”, reageert Mischa Stubenitsky van KWF Kankerbestrijding. „Embryoselectie bij borstkanker mag al sinds 2008.” De woordvoerder benadrukt dat elk door KWF gesteund onderzoek vooraf is getoetst op haalbaarheid, relevantie en wetenschappelijke kwaliteit. „Deze studie is ook eerst langs een onafhankelijke medisch-ethische commissie gegaan.”

KWF respecteert de geloofsovertuiging van de petitieopsteller en de ondertekenaars, stelt Stubenitsky. „Het overgrote deel van de studies die wij steunen, heeft echter niets te maken met embryoselectie en gaat bijvoorbeeld over de preventie en de behandeling van kanker. Mensen kunnen ook gericht doneren aan projecten die voor hen onomstreden zijn.”