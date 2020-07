Petitie roept Bol.com op blasfemisch stripboek offline te halen

Opnieuw is er ophef over het boek ”Jezus Christus was een meisje”, nu blijkt dat ook Bol.com het te koop aanbiedt. CitizenGo is een petitie gestart om het „godslasterlijke” stripboek offline te halen.

In december ondernam CitizenGo –een internationale burgerbeweging die zich inzet voor behoud van de christelijke waarden– ook al actie tegen het stripboek. Supermarktketen Dirk van den Broek zette het toen in de reclamefolder. De petitie werd tienduizenden keren ondertekend en Dirk bood zijn excuses aan.

De afgelopen week trokken christenen bij CitizenGo aan de bel omdat ze het stripboek op Bol.com aantroffen. Daar werd het overigens in december al aangeboden. Op zijn website haalt CitizenGo aan dat Bol.com in maart nog „omstreden boeken” uit het assortiment haalde. Onder meer een antisemitisch kinderboek moest het veld ruimen. „Waarom wel antisemitische boeken uit de verkoop halen, maar niet antichristelijke?” aldus CitizenGo.

In een eerste reactie op een van de ondertekenaars laat Bol.com weten bij hoge uitzondering te besluiten een boek of ander artikel niet meer te verkopen of offline te halen. Bijvoorbeeld boeken die aanzetten tot discriminatie of haat. Volgens de woordvoerder is dat bij ”Jezus Christus was een meisje” niet het geval. „Daarom laten we dit boek staan.”

Inmiddels lijkt het boek alsnog uit de verkoop te zijn gehaald. Maar volgens CitizenGo is dit een tijdelijke oplossing naar aanleiding van de protesten. Bol.com gaf aan nog te moeten overleggen of de strip definitief van hun site verdwijnt. Daarvoor raadplegen ze „allerlei experts en de overheid”, aldus de internetwinkel.

De petitie was vrijdagochtend ruim 9000 keer getekend.