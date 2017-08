Petitie om dode varkens sneller weg te krijgen

Omwonenden van de uitgebrande megastal in Erichem willen dat de duizenden dode varkens sneller worden weggehaald omdat de stank niet te harden is. Een van de omwonenden, Menno Schenke, is hiervoor ook een petitie begonnen, zo bevestigt hij zaterdag een bericht van Omroep Gelderland.

De stank is volgens hem, afhankelijk van de windrichting, op sommige momenten niet te harden. Ook klagen veel mensen dat er meer vliegen zijn dan normaal.

Zaterdag is de onlinepetitie ‘Dank voor stank’ de lucht ingegaan. Daarin worden de gemeente Buren (waar Erichem onder valt) en de provincie Gelderland opgeroepen de ruiming onmiddellijk te versnellen. De petitie keert zich ook tegen megastallen.

De brand was ruim een week geleden. Dinsdag werd bekend dat het opruimen van de 20.000 kadavers vier weken gaat duren wegens instortingsgevaar en omdat er mogelijk asbest ligt. De provincie verwachtte al dat de stankoverlast zou toenemen.