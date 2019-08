Peter van Uhm gastpresentator Andere Tijden

Oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm is zaterdag 31 augustus gastpresentator van het televisieprogramma Andere Tijden. Tijdens de extra lange uitzending kijkt Van Uhm terug op de bevrijding van Zuid-Nederland, 75 jaar geleden.

In het programma volgt de oud-commandant het spoor van de geallieerde opmars in 1944. De documentaire van Hein Hoffmann (regie) en Hasan Evrengun (research) begint in het Limburgse Mesch en gaat via Van Uhms geboortestad Nijmegen tot aan de kust van Zeeland, om te eindigen in Breda. De reis wordt afgewisseld door toelichtingen van militair historicus Wim Klinkert. Van Uhm spreekt onder anderen met ooggetuigen zoals de zoons van de eerste bevrijde Nederlander en bezoekt diverse herdenkingsplekken.

De uitzending is te zien van 21.05-21.50 uur op NPO 2.