Peter R. de Vries ‘vertrouwensman’ kroongetuige zaak Taghi

Misdaadjournalist Peter R. de Vries is vertrouwenspersoon geworden van Nabil B., de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het proces.

Advocaat Peter Schouten is de nieuwe advocaat van de kroongetuige. B.’s advocaat Derk Wiersum werd op 18 september vorig jaar doodgeschoten in Amsterdam-Buitenveldert.

Het duo maakte dit donderdag bekend op een drukbezochte persconferentie. Ze gaan hun taken uitdrukkelijk „niet anoniem” vervullen, zei Peter Schouten.

Nabil B. heeft tientallen belastende verklaringen afgelegd tegen de verdachten in het Marengoproces, ook tegen Taghi. B.’s broer werd in maart 2018 vermoord, kort nadat het Openbaar Ministerie bekend had gemaakt dat het een overeenkomst had gesloten met de kroongetuige.

Het proces gaat over een reeks onderwereldmoorden en voorbereidingen en pogingen daartoe. B. liep over naar justitie nadat een bekende van hem in januari 2017 bij vergissing was geliquideerd.