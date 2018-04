Peter R. de Vries is maandagochtend rond de klok van kwart voor elf teruggekeerd in de gerechtsbunker in Osdorp. Om tien uur zou daar zijn ondervraging in het proces tegen Willem Holleeder beginnen, maar hij maakte rechtsomkeert toen hij bij binnenkomst zijn schoenen moest uittrekken. De verdediging van Holleeder is direct begonnen met de ondervraging van De Vries.