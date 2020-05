Peter R. de Vries: Advocaat B. speelt grammofoonplaat af

Een herhaling van zetten. Zo noemde Peter R. de Vries woensdag het pleidooi van advocaat Gerald Roethof in de rechtbank van Maastricht voor schorsing van het voorarrest van Jos B. "Het is een grammofoonplaat die hij afspeelt", schamperde de Vries, woordvoerder van de familie van het in 1998 vermoordde jongetje Nicky Verstappen.

"Laat B. eerst maar eens uitleggen hoe zijn dna op de binnenkant van de onderbroek van Nicky terecht is gekomen", wuifde De Vries het pleidooi van B.'s advocaat weg. "De familie kan zich niet voorstellen dat zijn dna daar op een onschuldige manier terecht is gekomen."

De familie vindt het frustrerend dat de inhoudelijke behandeling weer maanden is uitgesteld, tot september en oktober. "Maar het is een werkelijkheid die ze accepteren", aldus De Vries.

Roethof beklaagde zich er bij de rechtbank over dat in de gevangenis in Vught, waar B. zit, slechts twee kamers zijn waar een advocaat met de verdachte kan spreken. "Ik wil met mijn cliënt nieuwe bevindingen kunnen bespreken. Dat wordt heel moeilijk omdat er op een paar honderd gedetineerden maar twee kamers zijn." Dat vormt voor Roethoef een extra argument om B.'s voorarrest te schorsen tot de inhoudelijke zitting in september.

"Mijn cliënt zit al 21 maanden vast. Het is genoeg geweest. Hij moet naar huis kunnen." De rechtbank beslist woensdagmiddag om 16.00 uur over de hechtenis van B.