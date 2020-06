Peter den Oudsten waarnemend burgemeester in Utrecht

Peter den Oudsten wordt waarnemend burgemeester van Utrecht. De 68-jarige PvdA’er was tot oktober vorig jaar burgemeester in Groningen. Eind vorige eeuw (1997 tot 2001) was Den Oudsten wethouder in Leeuwarden en daarna burgemeester van Meppel en Enschede.

De benoeming, die 1 juli ingaat, is gedaan door commissaris van de Koning Hans Oosters, in overleg met de fractievoorzitters in de Utrechtse gemeenteraad. De vacature ontstond na de overstap van Jan van Zanen die burgemeester van Den Haag wordt.

Den Oudsten blijft waarnemer in Utrecht tot een nieuwe, vaste burgemeester is benoemd. Die procedure duurt meestal ongeveer een halfjaar.