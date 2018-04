Peter de Haan (CU) kandidaat voor college Wageningen

De kans is groot dat CU-raadslid Peter de Haan (39) binnenkort als wethouder in Wageningen aan de slag gaat.

Volgens hem zijn de coalitieonderhandelingen bijna afgerond. Hij zegt woensdag op Twitter vereerd te zijn dat hij zich nu als wethouder voor Wageningen mag gaan inzetten. De Haan zit als enige in de raad voor de CU.

Woensdagavond worden de beoogde wethouders voorgesteld aan de raad. Als De Haan wethouder wordt, volgt Monique Heger hem op. Zij stopte in 2007 als raadslid, omdat ze een lesbische relatie kreeg. In 2014 zette de CU haar weer op de kieslijst. Ze reageerde in 2017 verheugd toen CU-leider Segers aangaf dat een getrouwde homoseksueel actief en verkiesbaar mag zijn voor zijn partij.