Persoonlijke elementen in vernieuwd paleis

Het DNA van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia wordt in het geheel gerestaureerde Paleis Huis ten Bosch in Den Haag gesymboliseerd op de muren van de Groene Salon. Kunstenaar Jacob van der Beugel gebruikte 60.000 baksteentjes voor de opmerkelijke en unieke wandversiering.

Het koningspaar gunde de media woensdag een kijkje in hun nieuwe huis, met uitzondering van het privégedeelte. De Blauwe Salon heeft eveneens een metamorfose doorgemaakt, met een eigentijdse naar de nieuwe koninklijke bewoners verwijzende wandbekleding. Die moest enerzijds klassiek ogen, maar tegelijkertijd ook van nu zijn. Het resultaat is een bonte afbeelding van voorwerpen uit het leven van het Oranjegezin, maar ook de das van prins Claus, die hij ooit publiekelijk afwierp, en een kaarsje dat verwijst naar de kaars die in Lech brandt ter nagedachtenis aan prins Friso. Ook zijn de sporen van een Argentijnse gaucho te zien.