Persoonlijk welzijn krijgt rapportcijfer 7,6

De gemiddelde Nederlander geeft zijn of haar persoonlijk welzijn het rapportcijfer 7,6, blijkt uit onderzoek van het CBS. Dat is een half punt hoger dan in 2013, toen Nederlanders hun welzijn op het gebied van onder meer werk, gezondheid, financiën, woonomgeving en veiligheid gemiddeld het cijfer 7,1 gaven.

62 procent van de volwassenen Nederlanders beoordeelt het welzijn volgens het statistiekbureau met een 7 of hoger. In 2013 was dat percentage nog 56. Een kleine groep mensen (3 procent) geeft zijn individuele welzijn een cijfer lager dan een 5.

Opvallend is dat het ervaren welzijn op het gebied van gezondheid licht terugloopt.

Het CBS schrijft het hogere algemene welzijnscijfer toe aan onder meer persoonlijke financiën en financiële toekomst van Nederlanders en het toegenomen vertrouwen in instituties als de politie, rechters en Tweede Kamer. Op dat laatste gebied is het vertrouwen in vier jaar tijd behoorlijk toegenomen, van 31 naar 40 procent. De meerderheid van de Nederlandse bevolking (60 procent) geeft aan weinig of geen vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer.