Op Landgoed Hoenderdaell is dinsdagmiddag iemand om het leven gekomen door een ongeval. Wat er precies is gebeurd en wie het slachtoffer is, kan de politie niet zeggen.

Volgens het Noordhollands Dagblad gebeurde het ongeval bij de villa op het landgoed, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het landgoed ligt tussen Anna Paulowna en Van Ewijcksluis in Noord-Holland. Er is een dierenpark en ook de Stichting Leeuw is er gevestigd.

De politie doet onderzoek naar de toedracht.